Фатальный запуск самодельной ракеты Майка Хьюза попал на видео

Очевидцы запечатлели гибель 64-летнего астронавта-любителя Майка Хьюза по прозвищу Безумный Майк, разбившегося на самодельной ракете. ЧП произошло в минувшую субботу, 22 февраля, неподалеку от города Барстоу в американском штате Калифорния.

Энтузиаст, являвшийся сторонником теории плоской земли, отправился в очередной "разоблачительный полет". Судя по видео, сразу после запуска у его ракеты раскрылся парашют, что могло нарушить программу полета и послужить причиной катастрофы.

В итоге аппарат Хьюза, который должен был подняться на высоту пять тысяч футов (чуть более 1500 метров), сбился с курса и рухнул на землю, а сам изобретатель скончался от полученных травм.

Как сообщалось ранее, пуск проводился в рамках съемки программы "Самодельные астронавты" (Homemade Astronauts) – сериала о любителях, занимающихся частным ракетостроением.

В активе Майка Хьюза были и сравнительно успешные запуски. Так, при помощи ракеты схожей конструкции ему удалось подняться на высоту 1870 футов (около 570 метров).