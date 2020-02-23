Президентская гонка в США: "российская карта" и заносчивый миллиардер

Еще один очень немолодой американский миллиардер громко заявил о своих президентских амбициях. От демократов. Экс-мэр Нью-Йорка 78-летний Майкл Блумберг решил-таки выступить во внутрипартийных дебатах в Неваде. Трамп назвал его выступление худшим в истории. Но зато и Россию уже обвинили во вмешательстве в американские выборы. Впрочем, это уже как анекдот.

Ни бюллетеней, ни урн. Здесь голосуют ногами. Сaucus на языке индейцев – "шумное сборище". Так и сбиваются сторонники кандидатов в группы: чья больше, тот политик и победил. Случается, что на участках кандидаты набирают одинаковое количество сторонников, но победителя обязательно нужно определить. Тогда действую по старинке, как на кокусах в позапрошлом веке. На всех участках Невады заготовлены колоды обычных игральных карт. Группы поддержки кандидатов достают по одной, и у кого карта старше, тот — кандидат на этом участке и победил.

Карты решают все, ведь, Невада — это Лас-Вегас, а Лас-Вегас — мировая столица азартных игр, и не монетку же им бросать, как в Айове делают. Вот на участке равенство у Сандерса и Байдена. Легким движением руки червовый король приносит победу бывшему вице-президенту.

В Неваде треть населения — цветные. Внутрипартийное голосование во многом — еще и срез их настроений. На афроамериканцев надеется отстающий в гонке Байден. Козыряет тем, что вырос в черном квартале. C Невадой граничит Мексика, журналисты экзаменовали кандидатов, как строить отношения с соседней страной и вообще, как зовут ее президента. Некоторые кандидаты не знали, что сказать. И на недавних дебатах политикам устроили работу над ошибками.

Самые горячие дебаты кампании. Зрителей как никогда много — почти 20 миллионов у экранов. Всем интересен новичок, присоединившийся к гонке, миллиардер Майкл Блумберг. На первых дебатах он как будто в клетке со львами.

"Я хочу поговорить о том, против кого мы баллотируемся. О миллиардере, который называет женщин толстыми бабами и лесбиянками с лошадиными лицами. И я говорю сейчас не о Дональде Трампе. Я говорю о Майкле Блумберге. Демократы рискуют просто заменить одного заносчивого миллиардера на другого", — заявила Элизабет Уоррен, кандидат на пост президента США от демократов.

Однопартийцы превратили одного из богатейших людей планеты в мальчика для битья. По нему каждый прошелся. В ответ — ноль эмоций. Блумберг с каменным лицом, не зная куда деть руки, вяло отбивался.

"Блумберг выставил себя таким дураком. Он задыхался: Я не могу дышать, не задавайте мне вопросы!" – сказал Дональд Трамп. Неприязнь президента объяснима — Блумберг персонально против него ведет кампанию. Денег не считает. Скупает рекламу, перекупает политологов.

"Я отказался работать в его штабе. Блумберг позже всех вошел в гонку, у него нет времени выстраивать коммуникацию через личные встречи. Поэтому он в Интернете, на телевидении. Он везде. 420 миллионов долларов потратил за 2 месяца, это беспрецедентно много. И это работает!" – отметил Виталий Шкляров, политтехнолог, бывший советник предвыборного штаба Берни Сандерса.

В ноябре, когда начинал, Блумберг и в пятерке не был. Сейчас в некоторых штатах, по опроса, он – лидер. Соперничает с ровесником, 78-летним Берни Сандерсом. Выступающий за медицину для всех, бесплатное образование демократ-социалист не по душе партийной верхушке. И накануне праймериз в Неваде The Washington Post разыгрывает "российскую карту": Россия якобы помогает Сандерсу с выдвижением.

"Не ясно, какую именно роль они играют, но Россия и другие страны наверняка собираются опять вмешиваться уже в эту кампанию. И я хочу сказать: Россия, держись подальше от наших выборов!" – заявил Сандерс.

Фактов так называемого вмешательства, как обычно, не предъявлено. Сам Сандерс позже признал: статья могла быть опубликована специально, чтобы ослабить позиции перед внутрипартийным голосованием. Разделяет эту точку зрения и политолог Виталий Шкляров, работавший в штабе Сандерса на прошлых выборах.

По такому вопросу не могу не высказаться Трамп, который первым получил от демократов черную метку за мифический сговор с Россией. Хозяин Белого дома высказался в Twitter. Партия, связывая Сандерса с Москвой, так отнимает его шансы на победу.

Самого президента похоже больно ранило другое вмешательство — в Голливуд. В Трампе проснулся кинокритик, и он разнес недавнюю церемонию "Оскара". "Какая ужасная награда Киноакадемии в этом году! Вы видели это? Победитель — кино из Южной Кореи. Какого черта там происходит? У нас столько проблем с Южной Кореей в торговле, и тут они дают им "Лучший фильм года"! Это нормально? Не знаю. Давайте вернем "Унесенных ветром". Мы можем их вернуть? Так много отличных фильмов, а у нас победитель — из Южной Кореи", — возмущен Трамп.

Подняли Трампу настроение республиканцы Невады. Внутрипартийное голосование там просто отменили, решив, что у действующего президента нет конкурентов и если и выдвигать кого-то от штата, то только Трампа. Демократы Невады поддержали Сандерса.