Новая власть оправдала надежды лишь 13 процентов украинцев

При оценке действий нынешней власти украинцы склоняются к тому, что та не может улучшить ситуацию в стране, хотя пытается это сделать. Так считает 41% украинцев (в ноябре 2019 года — 44%).

Согласно данным опроса социологической службы Центра Разумкова, до 14% с 25% в ноябре 2019 года уменьшилось число тех, кто считает усилия новой власти успешными.

С 23% в ноябре до 37% возросла доля украинцев, полагающих, что новое правительство просто имитирует деятельность.

И только 5% думает, что при новой власти оказалось лучше, чем они ожидали.

В октябре-декабре прошлого года относительное большинство граждан считало, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая (43% в декабре). Сейчас такого мнения придерживаются 30%.

До 37% уменьшилось количество украинцев, считающих что действия главы государства Владимира Зеленского направлены на защиту общенациональных интересов. До 41% с 24,5% возросло число уверенных, что Зеленский работает на себя и свое окружение.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов – взрослого населения страны во всех регионах, подконтрольных центральной власти. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95, передает "Интерфакс".