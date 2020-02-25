Матч Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" пройдет без зрителей из-за коронавируса

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между миланским "Интером" и болгарским "Лудогорцем" пройдет без зрителей из-за распространения коронавируса COVID-19 в северных провинциях Италии.

Ранее из-за коронавируса были отменены несколько матчей 25-го тура серии А. За последние три дня число заболевших в Ломбардии, Венето, Пьемонте, Эмилии-Романье и Лацио достигло 200 человек, семеро из них скончались.

Матч "Интер" – "Лудогорец" состоится в четверг, 27 февраля, и пройдет на поле стадиона "Сан-Сиро" в Милане. Первая игра противостояния завершилась победой "черно-синих" со счетом 2:0.