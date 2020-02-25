Красноярец выкинул из окна укусившего его той-терьера

В Красноярске мужчина выкинул домашнего той-терьера из окна пятого этажа. К счастью, собака упала в сугроб и осталась жива.

Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, что животное некоторое время лежало в снегу, а затем смогло самостоятельно встать и, прихрамывая, уйти.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. В городском управлении полиции РИА Новости рассказали, что пострадавшая собака принадлежит матери мужчины. Хозяйка смогла найти питомца и отвезти его в ветлечебницу. После получения заключения ветеринаров о состоянии собаки в полиции будет принято процессуальное решение.

Сам житель Красноярска объяснил свой поступок тем, что собака укусила его, когда он спал.