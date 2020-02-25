Владельцы карт "Мир" от Сбербанка смогут снимать наличные деньги на кассах магазинов, сообщают "Национальная система платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир") и Сбербанк.

Клиенты Сбербанка смогут снимать наличные деньги на кассах магазинов-партнеров в удаленных и малонаселенных пунктах. Пока речь идет о картах "Мир" от Сбербанка. Однако услуга вскоре станет доступной держателям карт других банков.

Наличные деньги можно снять почти в 4 тыс. торговых точек во всех регионах страны, в том числе в 500 магазинах сети "ВкусВилл" в Москве и Петербурге. В конце апреля услугу сделают доступной и для межбанковских операций.

Для предоставления услуги торговой точке необходимо получить статус банковского платежного агента, а банк установит терминал.