Мореплаватели из Марий Эл завершили кругосветную экспедицию и вернулись домой. Отметим, что участники парусного клуба "Паллада" уже имеют опыт дальних плаваний и морских походов, но такой уникальный опыт им предстоял впервые, передает ГТРК "Марий Эл".

На протяжении трех месяцев, когда путешественники пересекали Тихий океан, на борту фрегата их сопровождали флаг Марий Эл и горсть марийской земли. В тысячах километров от дома они ни на минуту не забывали о своей малой родине. По возвращении одной из первых встреч для команды стала встреча с главой республики Александром Евстифеевым.

Отметим, что клуб "Паллада" стал обладателем президентского гранта. На эти деньги, в честь столетия Марий Эл, на парусно-моторный струг "Святой Косьма" планируют установить новый парус, который будет украшать характерный национальный орнамент. Мореплаватели также рассказали, что планов на будущее у них много, а эта кругосветная экспедиция будет вдохновлять их на новые свершения.