Новая Audi A3 получит салон из пластиковых бутылок

Фирма Audi форсирует использование переработанного пластика в производстве своих автомобилей. Утверждается, что "премиальный" материал, изготовленный из вторсырья, на ощупь не отличим от традиционного автомобильного текстиля.

Новые материалы отделки интерьеров дебютируют с новым же поколением Audi A3, которое, как ожидается, компания представит в рамках Женевского автосалона. В такой обивке содержится до 89% нитей, полученных путем переработки пластиковых отходов - в первую очередь, бутылок.

Официально заявлено, что на оформление салона одного хэтча будет уходить до 100 бутылок объемом 1,5 л: 45 бутылок потребуется для создания ткани для сидений и еще 62 - для ковриков и отделки пола. Любопытно, что конечной своей целью интерьерщики Audi называют салон, на 100% оформленный с использованием переработанного вторсырья, но пока это технически недостижимо. Зато утверждается, что материалы, полученные путем вторичной переработки (и в свою очередь пригодные для повторного использования) применяются также в производстве шумоизоляции, отделки боковых стенок багажника и тому подобное.

Для новой Audi A3 планируется предложить три цветовых схемы оформления "пластикового" салона. В комплектации design серо-стальной цвет скомбинируют с желтой строчкой, для S line разработана черно-серебристая комбинация, а позже появится и сочетание черного с красным.

Ожидается, что новая Audi A3, построенная по следам соплатформенных VW Golf и Seat Leon, получит эволюционные изменения во внешности и полностью переработанный "оцифрованный" интерьер, а также множество новых систем безопасности и мультимедийных сервисов.