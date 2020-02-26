Оценивать возможность исполнения решений международных институтов предлагается Конституционному суду

Возможность исполнения на российской территории решений международных судебных институтов должен оценивать Конституционный суд России. Владимир Путин полностью согласен с этим предложением экспертов. "Это напрямую связано с защитой нашего суверенитета и пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела", — добавил президент России.

Эту инициативу о расширении полномочий Конституционного суда на заседании рабочей группы по подготовке поправок к российской Конституции озвучил глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев. При этом он предложил предоставить Конституционному суду полномочия исполнения решений не только межгосударственных органов, но и иностранных судов и арбитража, если они противоречат основам публичного правопорядка России. Член Совета Федерации подчеркнул, что в последнее время наблюдается довольно много таких неправовых решений.

Он привел пример: решение апелляционного суда в Гааге, обязавшего Москву выплатить 50 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа. Обстоятельства дела крайне сомнительны, а решение политизировано, подчеркнул Константин Косачев.

"Сам спор вообще не попадает под юрисдикцию этого арбитража", — добавил Косачев.

При этом, продолжил сенатор, во внимание не принимались криминальные обстоятельства создания капиталов, а также то, что Москва не ратифицировала европейскую Энергетическую хартию, по которой России пытаются вовлечь в арбитраж.

Такого рода деструктивные решения, заявил глава международного комитета Совета Федерации, будут тиражироваться и впредь.

"Необходимы исчерпывающие конституционные инструменты защиты национальных интересов от такого рода беззастенчивых политических посягательств", — подчеркнул Константин Косачев.

Трансляцию с встречи Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции из Екатерининского зала Сенатского дворца Кремля вел канал "Россия 24".

Законопроект о конституционных поправках во втором чтении 10 марта рассмотрят депутаты Думы. Уже внесены порядка девяти сотен предложений о поправках. Всероссийское голосование по поправкам в Основной закон состоится до майских праздников.