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Арктика – территория открытий 36 минут назад

26 февраля 202020:14

ПОРА и МГУ обновили рейтинг устойчивого развития арктических регионов

Рейтинг устойчивого развития арктических регионов за 2019 год представили Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова в Центре исследования экономических проблем развития Арктики МГУ 26 февраля 2020 года. Лидером рейтинга вновь стала Мурманская область. Регион продемонстрировал наилучшее соотношение показателей устойчивого развития. Полярный индекс Мурманской области составил 0,72.

Сразу на две ступеньки вверх поднялся Ямало-Ненецкий автономный округ, его полярный индекс вырос 0,696. Третье место у Саха (Якутия). Регион опустился на одну позицию, набрав 0,667 балла.

На одну позиции улучшил свое положение в рейтинге Красноярский край. Регион переместился на четвертое место, набрав полярный индекс 0,646. На две позиции опустилась Архангельская область с полярным индексом 0,612, а на две позиции поднялся Ненецкий автономный округ. Его индекс составил 0,601.

Как и в 2018 году Карелия осталась на седьмой позиции. Полярный индекс для республики в 2019 году составил 0,583. Две позиции потерял Чукотский автономный округ. Полярный индекс Чукотки оценен в 0,565. Замкнула девятку арктических регионов республика Коми. Полярный индекс региона составил в 2019 году 0,511.

Полярный индекс регионов, полностью или частично входящих в Арктическую зону, во второй раз оценивался по трем группам критериев, отражающих базовые измерения устойчивого развития. Это экономическое, социальное и экологическое развитие.

Рейтинг устойчивого развития позволяет оценить сбалансированность показателей развития областей с точки зрения концепции устойчивого развития, отмечает генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

"В различных регионах российской Арктической зоны могут существовать "перекосы" в сторону его составляющих – где-то развитая экономика, но не очень хорошая экологическая обстановка, где-то наоборот, — разъясняет Стоцкий. — Рейтинг – инструмент приведения показателей к единому знаменателю, он показывает цельную картину".

"Мы получили обратную связь от представителей арктических регионов, в том числе, от Якутии, Архангельской области. Надеемся, что нам удалось усовершенствовать методологию рейтинга в связи с этими комментариями", — добавляет эксперт ПОРА по устойчивому развитию, профессор экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук Сергей Никоноров.

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики, базовая площадка министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики для разработки Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года.

Кроме регионального полярного индекса также разработаны рейтинг работающих в Арктике компаний, а также международные рейтинги провинций и компаний Баренц-региона. Подробные отчеты о рейтингах "Полярный индекс. Компании", "Полярный индекс. Регионы" и рейтингах "Полярный индекс. Баренц-регион" доступны на сайте экспертного центра ПОРА.

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