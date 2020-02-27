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Поправки в Конституцию 1 час назад

27 февраля 202013:53

Кремль: Ленин и коронавирус не помешают голосованию по Конституции

Global Look Press

День рождения Владимира Ильича Ленина не помешает проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вряд ли можно сказать, что в нашей стране широко празднуется день рождения Ленина. Вряд ли это может быть препятствием", — сказал он.

В этом году 22 апреля будет отмечаться 150-летие со дня рождения Ленина. С критикой проведения голосования в этот день выступил депутат КПРФ Николай Коломейцев. По его мнению, власть хочет отвлечь внимание от важной даты. В свою очередь Геннадий Зюганов считает, что люди, голосуя в этот день, вспомнят все ленинские завоевания и достижения советских Конституций.

"Пасха наступит, Рамадан еще не начнется, а то, что этот день пришелся на день рождения Ленина, более того, на юбилей, 150-летие, собственно говоря, это не смущает", — сказал Зюганов "Интерфаксу".

Кроме того, Песков сказал, что коронавирус не помешает проведению голосования. "Пока я не вижу, что есть какие-то основания для этого, исходя из той информации, которую получаем от наших специалистов и от штаба", — сказал он.


Голосование пройдет 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени. Этот день будет выходным, но оплачиваемым.

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