Турция наносит удары по сирийским позициям

Представитель администрации президента Турции сообщил, что в ночь на пятницу, 28 февраля, турецкие войска наносят ответные удары по позициям сирийских правительственных сил в провинции Идлиб, огонь по целям ведется как с воздуха, так и с земли.

По последним данным, в результате удара сирийских ВВС в провинции Идлиб погибли 29 турецких военнослужащих. В минувшею среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена идти на уступки по Идлибу и продолжит наращивать военное присутствие в этой сирийской провинции. Он подчеркнул, что сторонники Башара Асада должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями, напоминает "Интерфакс".

Как сообщалось, ситуация в провинции Идлиб резко обострилась в начале февраля после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. Президент Турции заявил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе, подчеркнув, что начало новой военной кампании является "вопросом времени".

Провинция Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях Сирии, напоминает ТАСС.