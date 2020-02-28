У Константина Ярошенко резко ухудшилось здоровье

Посольство России в США требует прекратить издевательство над Константином Ярошенко в американской тюрьме. Российский летчик полагает, что перенес инсульт. В телефонном разговоре с дипломатами мужчина отметил, что почувствовал себя плохо 25 февраля. У него онемела левая нога, а часть лица покрылась красными пятнами.

"Я пошел в санчасть, чтобы меня осмотрел доктор, потому что подобные признаки, как мне тут рассказали, могут быть при инсульте. Я никогда не обращаюсь за помощью, если меня что-то не сильно беспокоит. Когда я подал заявление с тем, на что жалуюсь, одна из работниц заявила мне, чтобы я приходил в другой день, и не зарегистрировала мое обращение", — сообщил Ярошенко.

Об ухудшении состояния Ярошенко сообщили накануне в российском посольстве в США. Дипломаты обратились к властям страны со срочным запросом об оказании летчику медицинской помощи, отмечает телеканал "Россия 24".