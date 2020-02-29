Пристайко хочет посоревноваться с Путиным в дзюдо и гольфе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что сыграл бы в гольф или посоревновался в дзюдо с президентом России Владимиром Путиным, если бы конфликт в Донбассе закончился.

Пристайко представляет себе следующую картину: Путин, а также президент Украины Владимир Зеленский приезжают в определенное место по приглашению президента США Дональда Трампа и подписывают документ, который предусматривает окончание военных действий в Донбассе, пишет РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что "всегда готов к отставке", глава офиса президента Андрей Ермак "не пасется на его поле", а также что Украина 9 мая не будет праздновать День Победы.