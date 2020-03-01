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Поправки в Конституцию 17 минут назад

1 марта 202020:45 Дмитрий Киселёв

Киселёв: Россия на общем фоне — оазис стабильности

Киселёв: Россия на общем фоне — оазис стабильности

26 февраля президент Путин встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Всенародное голосование решено провести 22 апреля. Эта среда объявлена выходным днем.

Дискуссия по Конституции продолжается. Но есть одна важнейшая поправка, которую президент на словах уже поддержал, хотя у людей вопросы по ней остаются. Это про невозможность президенту занимать пост более двух сроков. Раньше была оговорка "подряд". А сейчас и она исчезает.

Понятно, что мы лишь в начале текущего президентского срока Путина, а следующие выборы главы государства только через четыре года. Но споры идут уже сейчас. Одни говорят, что Путин затеял дискуссию по Конституции лишь для того, чтобы остаться. Хотя странно. Ведь собрано около тысячи предложений по поправкам, а их диапазон куда шире, нежели сроки полномочий главы государства.

Да и зачем вся эта махина вопросов, если Путин и без того мог бы найти способ остаться в Кремле, будь его воля. То есть перемены в Конституции все же не про то. Само общество созрело для того, чтобы жить в государстве с таким зафиксированным в Конституции набором ценностей, какие соответствуют нынешнему этапу нашего развития.

Все так, но в возникшем споре другие возражают по поводу ограничения конкретно президентских сроков для Путина. И дело даже не в самом Путине, и не для Путина это, а для страны. В конце концов мы видим, сколь тревожно сейчас в мире, сколь все более хищнически ведут себя "партнеры". Плюют на договоры, а глобализация трещит на глазах, сменяясь национальным эгоизмом. Нам все чаще говорят о грядущем глобальном экономическом кризисе. Международная турбулентность зашкаливает уже сейчас. Россия на общем фоне — оазис стабильности и тихая гавань. Нам что, приключений остро захотелось? Неужели безразлично, кто в столь зыбкие времена будет стоять у штурвала?

Мы ведь лишь при Путине исторически совсем недавно стали доверять государству и прекратили бояться хранить деньги в банках и в рублях. Старшие-то помнят, как это было раньше. В общем, тема есть. И нужно просто понять, что ради чего. В 90-е мы, например, считали демократию высшей ценностью. Ее как бы только и строили, пренебрегая всем остальным. В итоге ни демократии тогда не почувствовали и остальное все чуть не профукали. Хороши бы были сейчас, если бы не Путин.

Текст: "Вести недели"

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