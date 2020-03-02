В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу

На территории Донбасса, неподконтрольной Киеву, начал тестовое вещание телеканал "Дом". Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев не исключил, что Россия якобы может предпринять средства радиоэлектронной борьбы против вещания.

Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему. При этом Потураев отметил, что такого оружия у них нет, сообщает ТАСС.

Украинский политик заявил на презентации в Киеве нового телеканала, что "Дом" откажется называть происходящее в регионе гражданской войной. Кроме того, Россию в эфирах будут называть "страной-агрессором".

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция к Владимиру Зеленскому с требованием национализировать все украинские телеканалы, которые принадлежат олигархам.