3 марта 202004:10

Станислав Черчесов: не удивляйтесь, если в сборной появится тот, кого вы не ждете

Станислав Черчесов: не удивляйтесь, если в сборной появится тот, кого вы не ждете

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, когда объявит заявку на ближайшие товарищеские матчи, а также не исключил, что в составе национальной команды могут появиться новые имена.

"Список игроков на ближайшие контрольные встречи мы назовем 16 марта. Дождемся окончания тура. Как раз за неделю до начала сбора мы объявим, – заявил Черчесов в эфире телеканала "Россия 24". – Что касается молодежной сборной, то уже и Обляков у нас был из молодежной сборной, и Чалов. Никаких вопросов. И не удивляйтесь, если у нас опять появится кто-то, кого вы не ждете. Заинтриговал?"

 

Сборная России в ближайшее время проведет две гостевых контрольных встречи. Подопечным Черчесова 28 марта будет противостоять Швеция, а 31 марта – Молдавия.

Напомним, что российские футболисты пробились на чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля нынешнего года в 12 городах Старого Света, включая Санкт-Петербург. Сборная России на групповой стадии турнира сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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