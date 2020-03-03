Глава ЕЦБ увидела в коронавирусе угрозу для финансовых рынков

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард прокомментировала распространяющуюся по миру эпидемию коронавируса, указав ее как потенциальную угрозу для финансовых рынков.

“Вспышка коронавируса — это быстро развивающаяся ситуация, которая создает риски для экономических перспектив и функционирования финансовых рынков. ЕЦБ внимательно следит за событиями и их последствиями для экономики, среднесрочной инфляции и направления нашей денежно-кредитной политики. Мы готовы принять надлежащие и целенаправленные меры, если это необходимо и соразмерно основным рискам”, — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте европейского регулятора.

Неделей ранее Лагард в интервью Financial Times заявила о том, что реагировать на эпидемию еще слишком рано. О том, что время для “радикальных изменений” в работе ЕЦБ еще не пришло заявил и глава литовского центробанка Витас Василяускас, отметивший при этом, что в случае необходимости регулятор вполне может созвать экстренное заседание.

Накануне министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о том, что намерен провести переговоры с президентом ЕЦБ Кристин Лагард, чтобы скоординировать действия для минимизации последствий эпидемии.

На поддержку регуляторов и властей явно рассчитывают европейские инвесторы. По итогам торгов 2 марта рынки блока закрылись ростом. В частности, общеевропейский Stoxx 600 в ходе неспокойной торговой сессии прибавлял 2%, хотя на закрытии был в плюсе всего на 0,09%. Рост продемонстрировали также FTSE и CAC.

Что интересно, оптимизм относительно поддержки возник, в первую очередь, на сигналах с другого континента: глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о рисках, которые несет эпидемия, пообещав, что Федрезерв будет использовать свой инструментарий для поддержки экономики.

Кроме того, ободрили участников рынка и комментарии главы Банка Японии Харухико Куроды, который заявил, что регулятор “будет стремиться стабилизировать рынки и предоставлять достаточную ликвидность посредством рыночных операций и покупки активов”.