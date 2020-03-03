Эрсун Янал оставил "Фенербахче"

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Эрсун Янал оставил свой пост. Причиной ухода одного из самых авторитетных специалистов Турции стало неудачное выступление стамбульского клуба.

В феврале "Фенербахче" проиграл три встречи из пяти, причём прямым конкурентам – "Трабзонспору", "Башакшехиру" и "Галатасараю". Еще две встречи были сведены вничью. Из-за этого спада 19-кратный чемпион Турции потерял реальные шансы занять первое место.

В понедельник "Фенербахче" и Эрсун Янал расторгли контракт по обоюдному согласию. Новый тренер "канареек" станет известен в ближайшие дни. Не исключено, что руководство командой будет доверено играющему тренеру, бронзовому призеру чемпионата мира 2002 и бронзовому призёру Евро-2008 Эмре Белезоглу.