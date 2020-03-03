Кубанец с карабином ограбил магазин и обстрелял машину свидетелей. Видео

В станице Нововладимирская местный житель с карабином ограбил магазин, напугав выстрелами продавщицу. Его добычей стали 26 тысяч рублей.

Выйдя из торгового заведения, мужчина дважды спустил курок в сторону проезжающего мимо автомобиля, а затем отправился к себе домой, где вскоре и был задержан.

Портал "Кубань 24", ссылаясь на пресс-службу МВД по Краснодарскому краю, сообщил, что злоумышленником оказался 52-летний мужчина. Ранее он уже был судим. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".