Суверенный фонд Норвегии резко сократил вложения в акции Саудовской Аравии

Норвежский фонд национального благосостояния, крупнейший в мире суверенный инвестфонд, сократил вложения в акции Саудовской Аравии примерно на 60% в прошлом году, сообщает Bloomberg.

Общий объем инвестиций фонда в акции, торгуемые в Эр-Рияде, уменьшился до $420 млн к концу 2019 г. с примерно $1 млрд годом ранее, свидетельствуют данные Norges Bank Investment Management, управляющего фондом. В то же время фонд увеличил инвестиции в другие рынки региона, включая Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Катар, Кувейт, Турцию и Израиль.

Глава нефтяного фонда Норвегии Ингве Слингстад заявил, что продажа саудовских акций не отражает какого-либо мнения фонда о перспективах рынка, а скорее является результатом пересмотра его внутреннего бенчмарка.

Суверенный фонд Норвегии ранее увеличил свои саудовские активы в ожидании добавления королевства к внутреннему бенчмарку, который основан на индексе FTSE Global All Cap. Однако это включение было приостановлено в 2018 г.

Саудовская Аравия была крупнейшим рынком для инвестиций фонда в акции на Ближнем Востоке после Израиля в конце 2018 г., но в прошлом году опустилась на шестое место.

Нефтяной фонд Норвегии инвестировал примерно в 9 тыс. компаний по всему миру. Он контролирует в среднем 1,5% акций, торгующихся на биржах во всем мире.

Фонд был создан в 1996 г. для сохранения доходов от продажи нефти для будущих поколений. Стоимость его активов достигла $1,1 трлн.

По итогам прошлого года норвежский фонд показал доходность инвестиций на уровне 19,9%, заработав рекордные 1,69 трлн норвежских крон ($180 млрд).