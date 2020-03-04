Россиянам раскрыли предпраздничные уловки продавцов электроники

В преддверии гендерных праздников 23 февраля и 8 марта крупные сети электроники и мелкие магазины стараются завлечь покупателей дорогостоящих подарков скидками и акциями. В Роскачестве предупредили, что на самом деле цены остаются прежними.

По словам начальника департамента аналитики и проектного управления Роскачества Станислава Полубинского, не соответствуют действительности оба мифа о ценах на электронику к 23 февраля и 8 марта: и о том, что они снижаются за счет скидок, и о том, что растут из-за жадности продавцов. Его коллега, заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский отметил, что подавляющее большинство скидок к праздникам - либо снижение ранее завышенной цены, либо уловки мошенников, продающих контрафакт.

Не стоит позволять убедить себя и дополнительными подарками к покупке, например - дешевыми наушниками к смартфону. Как правило, ритейлер таким образом просто избавляется от плохо продающегося товара, освобождая место на складе. А обещания кэшбека и увеличенных баллов отдельными продавцами актуальны только для тех, кто делает покупки в этих магазинах регулярно. Для остальных они бесполезны - либо баллы просто сгорят, либо придётся делать дополнительные покупки, чтобы воспользоваться ими.

Приводя данные аналитиков Price.Ru, Роскачество утверждает: никаких циклических закономерностей в преддверии праздников не обнаруживается. Единственное колебание такого рода, фиксируемое статистикой из года в год - повышение цен на смартфоны в декабре на 4-5% из-за предновогоднего спроса.

При этом, по словам руководителя Price.ru Елены Суховей, самые низкие цены на смартфон флагманских моделей фиксируют не в марте, а в феврале. По данным сервиса, самые заметные снижения средней цены продемонстрировали с ноября 2019-го по февраль 2020-го модели Honor 10i 128 ГБ (-14%), Samsung Galaxy S10+ (-13%) и Honor 8A (-12%).