4 марта 202011:10

Джорджетто Джуджаро "зарядил" свой гипер-внедорожник

Компания GFG Style, принадлежащая известному дизайнеру, рассказала о своем внедорожном гиперкаре по имени 2030 еще в прошлом году. В Женеве фирма планировала показать его доработанную версию, но вынуждена была ограничиться онлайн-премьерой.

Новинка получила название Vision 2030 Desert Raid и, как ясно из ее имени, представляет собой вариацию уже рассекреченного гиперкара, более основательно подготовленную для преодоления песков.

Компоненты кузова на новинке задействованы те же самые: основные доработки свелись к адаптации ходовой части. 4,7-метровый Desert Raid отличается увеличенным дорожным просветом (в среднем 240 мм), расширенной колеей и иными покрышками на 20-дюймовых колесных дисках. Появился у концепта и защитный обвес, сделанный не из обычного пластика, а из углеволокна. В интерьере, как сообщается, применены особо прочные отделочные материалы.

GFG Style Vision 2030 Desert Raid - полностью электрический. Его силовая установка развивает, согласно проекту разработчиков, 510 л.с. и 680 Нм крутящего момента, которые реализуются на всех четырех колесах. До 100 км/ч суперкар может разогнаться за 3,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч. Ранее заявлялось, что благодаря особой подвеске суперкар в состоянии поддерживать высокие скорости и вне асфальта. 90-киловаттная бортовая батарея обеспечивает концепту запас хода в 450 км.

Это отнюдь не первый скоростной вседорожник в портфолио фирмы: помимо исходного 2030, у GFG Style есть еще и схожий по концепции проект Kangaroo. Правда, получат ли они когда-либо серийное воплощение, неизвестно.

Текст: АвтоВести

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