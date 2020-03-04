МГУ добился лучших в истории показателей в предметном рейтинге QS

4 марта 2020 года был опубликован одиннадцатый предметный рейтинг QS World University Rankings by Subject. МГУ имени М. В. Ломоносова добился лучших показателей за всю историю, попав в топ-100 лучших вузов мира по четырём из пяти предметных областей и по 13 отдельным предметам и направлениям.

"Все последние годы Московский университет традиционно получает хорошие оценки в международных рейтингах вузов. И очередной предметный рейтинг QS подтверждает как устойчивое развитие вуза, так и то внимание, которое мы уделяем подготовке специалистов по направлениям", — отмечает ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

Московский университет вошёл в топ-50 лучших вузов мира в предметных областях "Естественные науки" (21 место) и "Искусство и гуманитарные науки" (47 место), а также по отдельным предметам "Лингвистика" (24 место), "Физика и астрономия" (33 место), "Современные языки" (34 место), "Математика" (43 место), "Управление гостиничным бизнесом" (45 место).

В предметных областях "Социальные науки и менеджмент" и "Инжиниринг и технологии" МГУ вошёл в топ-60 лучших вузов мира (54 и 59 место, соответственно).

Помимо этого, Московский университет попал в первую сотню рейтинга по таким направлениям как "Биология", "Информатика и информационные технологии", "История", "Археология", "Философия", "Инженерные и космические технологии", "Химия", "Юриспруденция".

"Заслуженно высокий балл получила работа естественно-научных школ и подразделений университета, упрочили свои международные позиции лингвисты, хорошие показатели у физиков и математиков. Не осталась без внимания ведущих зарубежных экспертов работа вуза в области социальных наук и управления, инженерии и технологии. Это демонстрирует потенциал МГУ как классического университета, выявляет лучшие практики в сфере образования, взаимодействия с работодателями, научно-исследовательской работы", — говорит Садовничий.

МГУ также вошел в топ-200 лучших вузов мира по направлениям "Архитектура и урбанистика", "Английский язык и литература", "Фармацевтика и фармакология", "Науки о суше и море", "География", "Науки о материалах", "Бизнес и управление", "Медиакоммуникации", "Экономика и эконометрика", "Педагогика", "Политические и международные отношения", "Социология", "Статистика и численные методы".

"Данные рейтинга в первую очередь позволяют эффективно позиционировать крупнейший вуз страны в глобальном образовательном пространстве", — заключает Садовничий.

Поясним, что рейтинг оценивает более 1369 вузов со всего мира по 48 предметам, объединённым в пять предметных областей. При составлении рейтинга по каждому из предметов аналитики оценивают академическую репутацию вуза, востребованность выпускников, цитирование научных статей, индекс Хирша сотрудников и присваивают каждому из параметров свой вес. При этом для каждого из 48 предметов разработана своя шкала, определяющая вес того или иного критерия. Источниками данных для анализа служат открытые базы и данные, предоставляемые вузами по запросу.

Напомним, что Московский университет является признанным лидером среди российских вузов в международных и отечественных рейтингах образовательных организаций. Сегодня МГУ включает 43 факультета, где получают образование свыше 50 тысяч студентов. На базе МГУ также функционируют несколько передовых научно-исследовательских центров. Наконец, в списке Нобелевских лауреатов насчитывается 11 имён сотрудников и выпускников Московского университета.