Мигрант пырнул ножом охранника ТЦ во время драки в Марьине

Двадцатилетний мигрант пырнул ножом охранника торгового комплекса на юго-востоке Москвы, пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в столичном управлении МВД. Камера наблюдения зафиксировала ожесточенное противостояние.

У торгового центра в Марьине повздорили трое мужчин, но о причинах конфликта следователи не распространяются. Во время выяснения отношений, как видно на кадрах, молодой человек налетел на сотрудника ЧОП со спины и с размаху ударил его ножом. На помощь пострадавшему подоспел коллега, но на него тут же набросилась группа мигрантов.

Участников драки удалось разнять, после чего нападавший скрылся с места. А вот получивший проникающее колото-резанное ранение грудной клетки 33-летний охранник оказался в больнице.

Злоумышленника вскоре задержали, однако внятно объяснить свой поступок он не смог, сославшись на плохое владение русским языком. Молодому человеку грозит до восьми лет в колонии по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", суда он будет дожидаться в изоляторе.