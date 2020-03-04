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4 марта 202018:22

Рост экономики Бразилии в 2019 году замедлился до 1,1%

EPA

Экономика Бразилии в прошлом году выросла на 1,1%, как показали официальные данные, передает Reuters.

Слабый рост бразильской экономики в последнем квартале 2019 года указал на слабое восстановление после рецессии 2015-16 годов.

Замедление роста в последние три месяца года в квартальном выражении указывало на слабый старт 2020 года до вспышки коронавируса, которая внезапно бросила тень на мировую экономику.

Статистическое агентство IBGE сообщило, что крупнейшая экономика Латинской Америки в четвертом квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года на 1,7%, что выше среднего показателя в 1,5% в опросе Reuters и роста на 1,2% в июле-сентябре.

Экономика Бразилии увеличилась на 0,5% в четвертом квартале прошлого года, что совпало с медианным прогнозом опрошенных агентством Reuters экономистами и немного медленнее роста на 0,6% в предыдущем квартале.

Основными драйверами роста в четвертом квартале стали увеличение промышленного производства на 0,2% и объема услуг на 0,6%. Чистая торговля также была положительной: экспорт вырос на 2,6%, импорт сократился на 3,2%, а государственные расходы выросли на 0,4%.

Как отметили в IBGE, наибольшее замедление роста было связано с падением инвестиций в основной бизнес на 3,3% и снижением активности в агробизнесе на 0,4%.

Рост на 1,1% в 2019 году был ниже, чем на 1,3%, зарегистрированных как в 2017, так и в 2018 году.

Учитывая ожидаемый ущерб от вспышки коронавируса, который в настоящее время усугубляет слабый эффект "переноса" с конца прошлого года, экономисты снизили свои прогнозы на этот год до уровня ниже 2%, при этом некоторые не исключают возможности легкой рецессии.

Быстро ухудшающиеся экономические перспективы, вероятно, будут усиливать давление на президента Жаира Больсонару и его министра экономики Пауло Гуэдеса.

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