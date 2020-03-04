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Трагедия на банной вечеринке 6 минут назад

4 марта 202021:45

"Половинка меня ушла": в Москве кремировали мужа блогерши Диденко

Instagram/Я Катя

В Москве состоялась церемония прощания с Валентином Диденко, который погиб во время вечеринки в бане. Вдова Екатерина Диденко опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором нашла роковую закономерность между датами жизни и смерти своего супруга.

Блогер написала, что Валентин навсегда останется в ее сердце и с ней рядом. По словам Диденко, она не может осознать случившегося. "Половинка меня ушла", — отметила женщина. По словам Екатерины, теперь ей нужно продолжать жить ради детей.

Диденко поделилась с подписчиками одной закономерностью — рождение и смерть ее супруга произошли в високосный год. Кроме того, в високосный год они и поженились.

Как сообщает StarHit, тело Валентина кремировали — такое желание мужчина изъявил еще при жизни. Диденко также хотел, чтобы его прах развеяли.


Трагический инцидент произошел вечером 28 февраля. Екатерина Диденко с компанией отмечала день рождения в одном из банных комплексов Москвы. В бассейн высыпали сухой лед для создания красивого эффекта тумана. В результате химикат при контакте с водой выделил большой объем углекислого газа — люди задохнулись.

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