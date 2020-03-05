Коронавирус повлиял на туристические предпочтения пермяков

Новый вирус повлиял на туристические предпочтения пермяков. Изучением этого вопроса занялись журналисты ГТРК "Пермь".

Менять планы на отпуск приходится не только из-за боязни заразиться. Санитарные транспортные ограничения уже введены по нескольким туристическим направлениям, в том числе популярным. Как уже сообщалось, с 1 марта приостановлено движение поездов в Венецию, также не рекомендуются поездки в Китай, Южную Корею, Иран, Италию. Как же не остаться без отпуска и без денег на уже купленные билеты и путевки?

Распространение коронавируса безусловно оказывает влияние на спрос, рассказывают туроператоры. Приобрести необычайно дешевый тур в Италию можно, но большинство людей предпочитают отказаться от ближайшей поездки. Тем более, что деньги обязаны вернуть. Как рассказала директор турфирмы Екатерина Леушканова, сейчас вариантов по возврату путевок несколько. Можно выбрать другую страну и перенести туда бронь. Можно оставить заплаченные за поездку деньги на депозите — на будущее. Есть и вариант возврата полной суммы. Для этого необходимо написать заявление непосредственно в офисе компании. В идеале ответ от туроператора должен прийти через 10 дней.

Как рассказала исполнительный директор туристической гильдии Елена Елагина, пермские туристические компании повели себя ответственно, например, отказались продавать ей путевки на Филиппины. Интересно, что Италия со своей стороны продолжает заманивать туристов, отменив так называемое правило первого въезда, по которому въехать нужно обязательно в страну, которая дала визу. Также, уточнила Елена, туристам с "весенними" билетами сейчас могут дать визу на год.

Меньше путешественников не стало, говорят менеджеры по туризму. И добавляют: сейчас как раз удачное время для планирования поездок по нашей стране. Россияне выбирают Краснодарский край, Крым, Кавказские минеральные воды, рассказала Ольга Анянова.

Как действовать в создавшейся в связи с распространением коронавируса ситуации — каждый турист должен решить сам. Конечно, перед поездкой куда-либо сейчас рекомендуется прояснить эпидемиологическую обстановку в выбранной стране, советует пресс-секретарь краевого управления Роспотребнадзора Ольга Шутова. Главное — сохранять осторожность и спокойствие.