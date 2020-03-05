В Приморье скончался известный мотогонщик и тренер чемпионов

Заслуженный тренер Российской Федерации, легенда мотоспорта Сергей Шевченко на 70-м году жизни скоропостижно скончался в Уссурийске. Всю жизнь он посвятил спортивной и тренерской деятельности, внес огромный вклад в развитие российского мотоспорта.

За время тренерской работы воспитал четверых чемпионов мира по мотоспорту. Как сообщают "Вести: Приморье", в 2010 году Сергею Петровичу было присвоено звание Почетного гражданина Уссурийского городского округа.

Шевченко воспитал четверых чемпионов мира по мотоспорту, двух – чемпионов Советского Союза. Последнее место работы – Детско-юношеская спортивная школа Уссурийского городского округа.