Россия в 2019 году экспортировала сельхозтоваров на $25,5 млрд

В 2019 г. Россия экспортировала сельхозтоваров на $25,5 млрд при плане $24 млрд. При этом 50 субъектов России выполнили и перевыполнили план.

В тройку крупнейших российских экспортеров сельхозтоваров вошли Ростовская область, Краснодарский и Приморский края. Наибольший прирост экспорта показали Московская, Сахалинская и Белгородская области, сообщает Минсельхоз..

Между тем состав экспорта изменился, в частности, увеличилась доля товаров с высокой добавленной стоимостью.

В 2020 г. Россия намерена поставить за рубеж сельхозтоваров на $25 млрд, при этом цель — увеличить экспорт до $45 млрд в 2024 г.

Власти предусмотрели меры для успешного достижения плановых показателей, в частности, намечено субсидирование перевозки сельхозтоваров и сертификации сельхозпродукции, а также мелиорация земель.

Минсельхоз намерен усилить работу по заключению соглашений о повышении конкурентоспособности (СПК). СПК позволяют сельхозпроизводителям получать льготные кредиты на срочные и инвестиционные цели, наращивать объем производства, обновлять предприятия, осуществлять новые проекты.

Экспорт российской продукции АПК составил в 2018 г. $25,8 млрд.