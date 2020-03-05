Памфилова: голосовать по каждой поправке в Конституцию - немыслимо

Руководитель Центризбиркова Элла Памфилова объяснила, почему россияне не смогут проголосовать за каждую поправку в Конституцию отдельно. Выступая на Общероссийском электоральном медиафоруме, она отметила, что такое голосование "немыслимо", поскольку тогда бюллетень превратится в целую книгу.

"Если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться. Но когда набирается такой серьезный пакет... это технологически немыслимо", – пояснила она.

Один из участков форума сравнил пакет поправок с комплексным обедом и спросил, как быть, если "одно из блюд есть не хочется".

"Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму", – ответила Памфилова.

Она добавила, что у каждого россиянина есть возможность ознакомиться с поправками и принять решение, "что перевешивает" – приемлемые или неприемлемые для него изменения в Конституцию.

Президент России Владимир Путин 2 марта внес на рассмотрение Госдумы пакет поправок в основной закон государства. 3 марта в нижней палате парламента сообщили, что изучили проект изменений.