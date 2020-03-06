Тема:

Поправки в Конституцию 1 час назад

6 марта 202001:00

Владимир Путин: поправки в Конституцию востребованы

Global Look Press

Поправки в Конституцию востребованы, так как с момента принятия основного закона Россия кардинально изменилась. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

"Принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания, — отметил он. — Конституция неслучайно называется основным законом, который должен консолидировать все общество. Нам удастся вынести на голосование такой проект поправок. Нам недостаточно просто подвести черту под определенным этапом развития нашей страны. Нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться, недопустимости новых попыток раскачки страны. Тоже этого никто не хочет, многие из вас были свидетелями этих тяжелых событий, ничего не должно повториться в нашей истории".

Владимир Путин отметил: один из приоритетов — социально-ориентированная политика государства. "Мы все понимаем, насколько значима сегодня поддержка семьи, ее ценности, всесторонняя защита детей, обеспечение доступного образования и здравоохранения и, конечно, достойного уровня жизни людей старшего возраста, — приводит слова президента телеканал "Россия 24". — Социальная сфера касается людей всех возрастов, высокие стандарты здесь должны соблюдаться одинаково во всех регионах и муниципалитетах. Этого не так просто добиться, имея ввиду уровень развития, но нужно стремиться реально достичь улучшений, нужно чтобы эти цели работали на всех уровнях публичной власти — от муниципального до федерального".

Президент подчеркнул — все изменения в основной закон вступят в силу только после всероссийского голосования. "Поправки в Конституцию будут внесены 22 апреля текущего года на общероссийское голосование, — напомнил он. — Они вступят в силу только после их одобрения гражданами нашей страны. Я уже не однократно говорил об этом, и еще раз подчеркну: закон должен вступить в силу только после голосования. Практически авторами этих решений, этого закона должны быть граждане РФ. Им принадлежит здесь определяющая роль. Важно, чтобы люди понимали, за что они голосуют. Мы все заинтересованы в том, чтобы голосование прошло в соответствии с самыми высокими стандартами, обеспечивающими чистоту процедуры и результаты, которые не вызывали бы сомнений. Мы все вместе сможем провести голосование на достойном уровне и создать для граждан все условия для свободного волеизъявления по поправкам в основной закон – в Конституцию РФ".

Во время встречи спикер Вячеслав Володин выразил надежду, что все фракции Госдумы продолжат совместную работу над поправками.

"Конечно, хотелось бы, чтобы сохранилась та консолидация, которая была во время рассмотрения законопроекта в первом чтении, потому что во время рассмотрения рассматривается концепция со всеми, поддержана единогласно, — подчеркнул Володин. — Все фракции высказались в поддержку концепции. Понятно, что у каждого есть своя поправка, хочется что-то улучшить, нужно подходить взвешенно, нужно все еще раз проанализировать. Мы собираемся с лингвистами, с юристами, чтобы еще раз все поправки изучить, чтоб ко второму чтению они были выверены и каждый депутат определился и высказал свою позицию. Хочется сказать слова благодарности за то, что вы пошли на этот шаг, потому что Конституция принималась в 1993 году, в непростое время, за прошедшее время многое изменилось. Вызовы новые, и все это требует внесения изменений в наш основной закон".

Ранее по теме

Сейчас

00:53

Владимир Путин: поправки в Конституцию востребованы

00:29

В Москве погибла украинская шахматистка

00:24

Круизный лайнер Grand Princess задержан из-за коронавируса

21:16

Собянин: в Москве вводится режим готовности в связи с коронавирусом

20:51

Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

20:22

Путин и Эрдоган нашли приемлемые решения по Сирии

20:16

Путин и Эрдоган завершили переговоры в Кремле

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Владимир Путин: поправки в Конституцию востребованы

Владимир Путин: поправки в Конституцию востребованы

1 час назад
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

5 часов назад
Ситуация под контролем: для профилактики коронавируса в Москве введен режим повышенной готовности

Ситуация под контролем: для профилактики коронавируса в Москве введен режим повышенной готовности

53 минуты назад
Круизный лайнер Grand Princess задержан у берегов Калифорнии из-за коронавируса

Круизный лайнер Grand Princess задержан у берегов Калифорнии из-за коронавируса

1 час назад

Трансляции

10:00

Брифинг Марии Захаровой
14:00

Встреча Владимира Путина с представителями общественности
Все трансляции
Асад объяснил, когда восстановит отношения с Турцией

Асад объяснил, когда восстановит отношения с Турцией

4 часа назад
"Не дельфийский оракул, но учусь": синоптик Тишковец напророчил "малиновое" лето

"Не дельфийский оракул, но учусь": синоптик Тишковец напророчил "малиновое" лето

9 часов назад
Прибывающих в Москву из стран с коронавирусом обяжут звонить на горячую линию

Прибывающих в Москву из стран с коронавирусом обяжут звонить на горячую линию

4 часа назад
"Кормила и слезы градом": Тарасов и жена назвали имя второй дочери

"Кормила и слезы градом": Тарасов и жена назвали имя второй дочери

8 часов назад
Петербургский международный экономический форум отменили из-за коронавируса

Петербургский международный экономический форум отменили из-за коронавируса

5 часов назад
Стоянов: все мои женщины были несчастливые, некрасивые и небогатые

Стоянов: все мои женщины были несчастливые, некрасивые и небогатые

10 часов назад
Итальянский студент, заболевший коронавирусом, "закрыл" в Петербурге на карантин 700 человек

Итальянский студент, заболевший коронавирусом, "закрыл" в Петербурге на карантин 700 человек

4 часа назад
Список лишних профессий возглавили охранники

Список лишних профессий возглавили охранники

6 часов назад
Журналисту Зеппельту, снявшему фильмы о допинге, не дали российскую визу

Журналисту Зеппельту, снявшему фильмы о допинге, не дали российскую визу

7 часов назад
Мейвезер шокировал требуемой суммой за бой с Хабибом

Мейвезер шокировал требуемой суммой за бой с Хабибом

10 часов назад
Доктор Мясников рассказал, провоцирует ли ЭКО онкологию

Доктор Мясников рассказал, провоцирует ли ЭКО онкологию

14 часов назад
Американская девочка с большим родимым пятном прилетела в Краснодар

Американская девочка с большим родимым пятном прилетела в Краснодар

7 часов назад
"Невеста комдива" и "Ирония весны": что ожидает зрителей телеканала "Россия 1" в праздники

"Невеста комдива" и "Ирония весны": что ожидает зрителей телеканала "Россия 1" в праздники

8 часов назад
Борьба характеров и сильные эмоции: "Лёд 2" заставляет поверить в чудо

Борьба характеров и сильные эмоции: "Лёд 2" заставляет поверить в чудо

16 часов назад
Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Украинская шахматистка Вернигора погибла в Москве от веселящего газа

Украинская шахматистка Вернигора погибла в Москве от веселящего газа

1 час назад
В правительстве создана комиссия по повышению устойчивости экономики

В правительстве создана комиссия по повышению устойчивости экономики

2 часа назад
Журнал Time выбрал 100 "женщин года", определивших облик столетия

Журнал Time выбрал 100 "женщин года", определивших облик столетия

3 часа назад
Два грузовых поезда столкнулись в Казани

Два грузовых поезда столкнулись в Казани

3 часа назад
Мужчина получил более 5 лет тюрьмы за оправдание терроризма

Мужчина получил более 5 лет тюрьмы за оправдание терроризма

3 часа назад
Уоррен сняла свою кандидатуру в президенты США

Уоррен сняла свою кандидатуру в президенты США

4 часа назад
Берлускони расстался с возлюбленной и завел новую, моложе на 53 года

Берлускони расстался с возлюбленной и завел новую, моложе на 53 года

4 часа назад
Ни дня без отставки: вслед за премьером Рада уволила генпрокурора

Ни дня без отставки: вслед за премьером Рада уволила генпрокурора

4 часа назад
Возврат путевок и проблемы с комплектующими: компании несут потери из-за COVID-19

Возврат путевок и проблемы с комплектующими: компании несут потери из-за COVID-19

4 часа назад
Джеймс Бонд сменил смартфон Sony на Nokia

Джеймс Бонд сменил смартфон Sony на Nokia

5 часов назад
Опустевшие улицы: на севере Италии города могут закрыть на карантин

Опустевшие улицы: на севере Италии города могут закрыть на карантин

5 часов назад
Почему мужчины умирают раньше женщин? Дело в хромосомах

Почему мужчины умирают раньше женщин? Дело в хромосомах

10 часов назад
Маленькие "звездочки" зажигают стену: детский выпуск шоу "Ну-ка, все вместе!"

Маленькие "звездочки" зажигают стену: детский выпуск шоу "Ну-ка, все вместе!"

10 часов назад
Выпьем за любовь: эксперты Роскачества рассказали, какое розовое вино лучше

Выпьем за любовь: эксперты Роскачества рассказали, какое розовое вино лучше

10 часов назад
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию

11 часов назад
Езжу по миру и ем тараканов: Михаил Кожухов рассказал о жизни в поисках приключений

Езжу по миру и ем тараканов: Михаил Кожухов рассказал о жизни в поисках приключений

11 часов назад
Как у королевы Британии! Жириновский начал раздачу медицинских перчаток в Госдуме

Как у королевы Британии! Жириновский начал раздачу медицинских перчаток в Госдуме

11 часов назад
Что подарить женщине к 8 Марта? Аквариум, носки, копилку или лотерейный билет? Выбор за вами

Что подарить женщине к 8 Марта? Аквариум, носки, копилку или лотерейный билет? Выбор за вами

11 часов назад
Вот как будет выглядеть новый премиум-седан Genesis G80

Вот как будет выглядеть новый премиум-седан Genesis G80

11 часов назад
Признание в клипе: Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

Признание в клипе: Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

12 часов назад
Первое редактирование генов в организме человека: CRISPR вылечит наследственную слепоту?

Первое редактирование генов в организме человека: CRISPR вылечит наследственную слепоту?

12 часов назад
Смерть от сухого льда: обреченность, мистика и травля блогера-вдовы Диденко

Смерть от сухого льда: обреченность, мистика и травля блогера-вдовы Диденко

12 часов назад
Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

04.03.2020 11:55

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку