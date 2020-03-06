Владимир Путин: поправки в Конституцию востребованы

Поправки в Конституцию востребованы, так как с момента принятия основного закона Россия кардинально изменилась. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

"Принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания, — отметил он. — Конституция неслучайно называется основным законом, который должен консолидировать все общество. Нам удастся вынести на голосование такой проект поправок. Нам недостаточно просто подвести черту под определенным этапом развития нашей страны. Нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться, недопустимости новых попыток раскачки страны. Тоже этого никто не хочет, многие из вас были свидетелями этих тяжелых событий, ничего не должно повториться в нашей истории".

Владимир Путин отметил: один из приоритетов — социально-ориентированная политика государства. "Мы все понимаем, насколько значима сегодня поддержка семьи, ее ценности, всесторонняя защита детей, обеспечение доступного образования и здравоохранения и, конечно, достойного уровня жизни людей старшего возраста, — приводит слова президента телеканал "Россия 24". — Социальная сфера касается людей всех возрастов, высокие стандарты здесь должны соблюдаться одинаково во всех регионах и муниципалитетах. Этого не так просто добиться, имея ввиду уровень развития, но нужно стремиться реально достичь улучшений, нужно чтобы эти цели работали на всех уровнях публичной власти — от муниципального до федерального".

Президент подчеркнул — все изменения в основной закон вступят в силу только после всероссийского голосования. "Поправки в Конституцию будут внесены 22 апреля текущего года на общероссийское голосование, — напомнил он. — Они вступят в силу только после их одобрения гражданами нашей страны. Я уже не однократно говорил об этом, и еще раз подчеркну: закон должен вступить в силу только после голосования. Практически авторами этих решений, этого закона должны быть граждане РФ. Им принадлежит здесь определяющая роль. Важно, чтобы люди понимали, за что они голосуют. Мы все заинтересованы в том, чтобы голосование прошло в соответствии с самыми высокими стандартами, обеспечивающими чистоту процедуры и результаты, которые не вызывали бы сомнений. Мы все вместе сможем провести голосование на достойном уровне и создать для граждан все условия для свободного волеизъявления по поправкам в основной закон – в Конституцию РФ".

Во время встречи спикер Вячеслав Володин выразил надежду, что все фракции Госдумы продолжат совместную работу над поправками.

"Конечно, хотелось бы, чтобы сохранилась та консолидация, которая была во время рассмотрения законопроекта в первом чтении, потому что во время рассмотрения рассматривается концепция со всеми, поддержана единогласно, — подчеркнул Володин. — Все фракции высказались в поддержку концепции. Понятно, что у каждого есть своя поправка, хочется что-то улучшить, нужно подходить взвешенно, нужно все еще раз проанализировать. Мы собираемся с лингвистами, с юристами, чтобы еще раз все поправки изучить, чтоб ко второму чтению они были выверены и каждый депутат определился и высказал свою позицию. Хочется сказать слова благодарности за то, что вы пошли на этот шаг, потому что Конституция принималась в 1993 году, в непростое время, за прошедшее время многое изменилось. Вызовы новые, и все это требует внесения изменений в наш основной закон".