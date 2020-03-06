Главная цветочная лихорадка года: предпраздничный ажиотаж в самом разгаре

В Москве накануне 8 марта царит цветочное настроение. Продажи взлетели — в последний рабочий день перед праздниками мужчины спешат поздравить коллег. Так что на рынках уже очереди, а на подъездах к ним — пробки. Какие букеты пользуются особым спросом? И что с ценами?

Цветочный предпраздничный ажиотаж — в самом разгаре. Еще до открытия Рижского рынка — в 7 утра — здесь была замечена очередь.

Несмотря на то, что до самого Международного женского еще целых два дня, для тех, кто собирается поздравить коллег по работе, это последняя возможность выбрать букеты.

Продавцы к мартовскому наплыву покупателей готовы. Тонны цветов со всего света на склады Рижского рынка поступили еще накануне. Предложение — на любой вкус и кошелек.

Тюльпаны, уже ставшие своеобразным символом 8 Марта — недороги и очень практичны, дольше других цветов простоят в вазах. К примеру, те же розы сохраняют свежесть недолго, и покупать их заранее вряд ли имеет смысл.

Настоящий чемпион — мимоза. Она не вянет целый месяц, но и потом букет не стоит торопиться выбрасывать. Ведь высыхая, он превращается в элегантную икебану. Впрочем, судя по тому, что несут в руках люди, выходящие из здания рынка, который в эти дни больше напоминает цветочную биржу, спросом пользуются абсолютно все цветы.

Оживленно не только внутри, но и снаружи. Тем, кто собрался за цветами на машине, лучше припарковать ее на соседних улицах. В пробках на подъезде к Рижскому рынку можно потратить целый час.