Фестивали, ярмарки, парки и музеи: где и как отметить в Москве первый праздник весны

Цветочный забег, ярмарки, кулинарные уроки и мастер-классы по выращиванию гиацинтов: российская столица готовится с размахом отметить Международный женский день. Три дня будет проходить фестиваль "Вам, любимые". Что самое интересное в его программе?

Целых три выходных в честь прекрасной половины человечества: в Москве Международный женский день будут отмечать с размахом. Погрузиться в праздник предлагают на фестивале "Подводная оранжерея" в "Москвариуме", где главные герои — кораллы, водоросли и морские ежи.

Здесь вы сможете посадить собственный коралловый риф в аквариуме или отправиться в виртуальное путешествие к большому коралловому рифу и увлекательные квесты. А также увидеть, например, сад угрей.

А в "Аптекарском огороде" вас ждет необычный концерт: среди пальм и магнолий смешаются джаз, этно и рок. Обещают незабываемое зрелище и, конечно, цветы: первые 314 дам получат в подарок по тюльпану. Число выбрано неслучайно — именно столько лет исполняется Ботаническому саду МГУ в этом году.

В праздничный день Музей Победы не только откроет для женщин свои двери совершенно бесплатно, но и удивит праздничной программой. Посетителей ждет экскурсия о женщинах-героях Великой Отечественной войны, а также концерт и историческая викторина — конечно, с призами.

В Дарвиновском музее 8 марта поздравляют мам: при покупке детского билета в интерактивный лабиринт женщины проходят бесплатно. Во время занятия гостям разрешат прикоснуться к настоящим древним обитателям — потрогать окаменелые остатки морских ежей и бивень мамонта. Будет увлекательно!

За праздничным настроением отправляйтесь в столичные парки. Здесь развлечения на любой вкус: в парке "Фили" для мужчин организуют ежегодный Цветочный забег, в музее-заповеднике "Царицыно" можно будет насладиться классической музыкой, а в Таганском парке участницы смогут освоить движения зумбы. В саду имени Баумана, саду "Эрмитаж" и в парке "Красная Пресня" для женщин — бесплатный вход на катки: успейте прокатиться до наступления тепла.

Чествовать женщин будут на фестивале "Вам, любимые" сразу на 14 площадках Москвы. Будут удивлять ярмарками с необычными деликатесами и подарками, кулинарными мастер-классами, уроками флористики и стихами поэтов Серебряного века. Проезд в общественном транспорте для всех женщин 8 марта будет бесплатным.