Отказ Нидерландов передать касающиеся россиян материалы по делу о крушении малайзийского Boeing 777-200ER рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года нельзя обжаловать в национальных судебных органах. Решение принято министром юстиции и безопасности Королевства Нидерланды и основано на Европейской конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15 мая 1972 года.

Ответ о невозможности обжалования РИА Новости получили из российской Генпрокуратуры, куда журналисты агентства направили соответствующий запрос.

Процесс по делу крушения самолета рейса MH17 начнется в Гааге 9 марта 2020 года. Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет упал 17 июля 2014 года под Донецком. Обломки самолета упали в 60 километрах от российской границы. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Киев, которые не закрыл зону, в которой шли бои, от полетов, обвинил в гибели самолета ополченцев Донецкой народной республики, против которой в апреле 2014 Киев начал операцию с применением армии и военной авиации.

Подозреваемыми в гибели в июне 2019 года международная следственная группа назвала четырех человек. Это трое россиян – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Следствие считает, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит гражданский самолет, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригады Минобороны России из Курска. Никаких доказательств этого, кроме отфотошопленных фотографий и фейкового видео представлено не было. При этом украинские комплексы "Бук-М1" из списка подозреваемых исключены.

О своем доверии нидерландскому праву заявил министр иностранных дел Бельгии Филипп Гоффен. Он считает, что семьи погибших в крушении имеют право знать правду о трагическом инциденте, а виновные должны ответить за свои действия.

Гоффен напомнил, что среди погибших было шестеро обладателей бельгийских паспортов. Бельгийский министр в очередной раз, ссылаясь на резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, призвал все страны, включая Россию, сотрудничать с Совместной следственной группой.

Москва передала Голландии исходные данные российских радаров, отметил замгенпрокурора России Николай Винниченко. По их косвенным данным видно одно: ракета, которая могла сбить самолет, могла остаться незамеченной для российских радаров только в том случае, если вылетела из зоны, которую контролировали украинские военнослужащие, а не донецкие ополченцы. Кроме того, основываясь на номере двигателя зенитной ракеты, обнаруженной среди обломков самолета, Москва провела собственное расследование. Было установлено, что она произведена еще в Советском Союзе. До развала СССР ракета была отправлена в войсковую часть на западную Украину. После распада Советского Союза на российскую территорию эта ракета не возвращалась.

Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing, подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Однако несмотря на предоставленные документы ведущееся в Нидерландах следствие их игнорирует. Российские данные, как и найденные российскими специалистами ошибки в технической части расследования, как и проведенный в России натурный эксперимент, имитирующий взрыв ракеты перед носом самолетного фюзеляжа, противоречат версии международной группы следователей. Гаага допустила, что на судебных слушаниях представители Москвы могут присутствовать в качестве наблюдателей.