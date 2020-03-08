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8 марта 55 минут назад

8 марта 202000:01

Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта

Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта

Сегодня в России и многих других странах мира отмечают Международный женский день. С праздником россиянок поздравил президент страны Владимир Путин, сообщает телеканал "Россия 24".

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