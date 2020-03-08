8 Марта: море цветов для прекрасных и любимых

8 марта — Международный женский день. Россия, к счастью, — среди стран, не охваченных тоталитарным феминизмом, поэтому с легким сердцем поздравляем всех наших прекрасных и любимых женщин с очень важным и теплым праздником! Женщины в России трудятся в разных профессиях как мирных, так и военных, хотя у Роструда все же есть и список не рекомендованных работ для "слабого пола".

Традиционно российских женщин поздравляет и президент страны. "Дорогие женщины России, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег. Сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире. Вам каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными. Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких. И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, к семье, к своим будущим детям. И, конечно, особые слова признательности всем женщинам, которые посвящают себя материнству, дарят миру новую, неповторимую жизнь, воспитывают детей, заботятся о них каждый день, отдают им всю свою любовь. Это самый ответственный непростой, но самый благородный и благодарный труд. От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так всегда, а не только 8 марта. Еще раз поздравляю вас с праздником. Поздравляю всех женщин России. Здоровья, любви и радости вам!" – сказал глава государства.

У нас особое отношение к женщинам в космосе, и многие эти помнят фамилии наизусть: Терешкова, Савицкая, Кондакова, Серова. А репортажи с МКС! Выпускница МАИ, инженер РКК "Энергия", испытатель, борт-инженер. Важные эксперименты. Ну, кто еще так расскажет про спецшампунь в космосе? Прошло 5 лет, как Елена Серова вернулась на Землю.

Теперь небольшой кабинет в Госдуме, как шлюзовая камера, откуда она выходит на пленарные заседания и где мы ее ждем с букетом. Что важнее: работа или семья? И можно ли вообще, как говорят, взвешивать на одних весах космические эксперименты и, например, домашнее задание у дочери? Все очень взаимосвязано, считает Елена Серова, депутат Госдумы, Герой России, космонавт.

"У меня всегда на подкорке находятся любые аспекты жизни моей семьи. В космосе у меня был распорядок. Я звонила на Землю, узнавала как у дочери дела, интересовалась, как в школе, сделала ли она уроки, что она надела, супругу звонила: полил ли он цветы, прибрался ли, — вспоминает Серова. — Пришлось даже делать некоторые покупки с борта станции, потому что как раз в тот период, когда мы летали, очень сильно взлетели цены на технику. А меня ожидал ремонт квартиры, которая была приобретена в ипотеку и которую я благополучно погасила, вернувшись обратно из космоса. Я хочу сказать, что все успешно получилось. Ну, конечно, при помощи семьи. Без моих близких, которые здесь находятся, это было бы невозможно".

Мы идем в Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области, где работает двукратная чемпион мира по кунг-фу, чемпион Европы Ольга Борисова. Как раньше говорили в боевиках, "ее кунг-фу лучше твоего". Сотрудник группы быстрого реагирования — это спецназ в службе судебных приставов. И вдруг — мать двоих детей. И профессиональный спортсмен: кикбоксинг, кунг-фу, комплексные единоборства. И если в профсостязаниях противник примерно соответствует ей, то в работе весовая категория того, с кем ей, может, придется иметь дело, почти не имеет значения — девушка справится.

Впрочем, в актовом зале ФССП Подмосковья собрались больше сотни очаровательных девушек — судебных приставов. Для каждой — цветы. А вот у Ольги — работа на посту и вечерние занятия.

Они есть везде. Настоящие профессионалы. Прекрасные девушки, которыми можно гордиться. Мы в Нижнем Новгороде. Приволжский исследовательский медицинский университет. Здесь есть структурное подразделение — Институт экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий, в котором исследования возглавляет Марина Ширманова, получившая премию президента в области науки и инноваций для молодых ученых. Ее имя прозвучало на всю страну.

Метод называется "флуоресцентный биоимиджинг". По сути, расцвечивание. Изучение злокачественной опухоли в живой ткани, а не отдельно извлеченной клетки. Это в дальнейшем поможет онкологам эффективнее подбирать лечение и дозы препаратов. Здесь изучают параметры онкообразований прямо в организме. И вся команда исследователей — это красавицы и, конечно, большие умницы.

"Оно стоит того. Мы же работаем не ради премии, это красивый бант, но это большая рутинная работа, которая проводилась, проводится и будет дальше проводиться. Это наука, это творчество. И все, кто здесь работают, выбрали для себя эту область, как писатель, который не может не писать, художник, который должен не творить, ученый, который не может без этого. Это призвание", — уверена Марина Ширманова.

С учеными ясно. А может ли быть красивым, обаятельным и привлекательным генерал полиции? Если это официальный представитель МВД России Ирина Волк, то однозначно может. Цветы генералу.

"Розы замечательные, спасибо вам большое за них, я их обязательно поставлю в вазу дома. А мои любимые цветы — мимозы. Дело в том, что именно мимозы мне дарил папа всю мою жизнь, каждое 8 Марта он дарил большой букет мимоз — замечательных, душистых, по-настоящему весенних. А сегодня эту традицию продолжают мой любимый муж и мои дети", — призналась Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

На самом деле в МВД работает, или как поправила Ирина Волк, служат еще семь женщин-генералов. А Ирина недавно стала восьмой. И самой узнаваемой, потому что все-таки лицо министерства. 20 лет взаимодействия со СМИ в структурах милиции и полиции. Ирина работала и репортером на ВГТРК, в программе "Вести. Дежурная часть". Сегодня для подчиненных она — Ирина Владимировна или товарищ генерал, а вот для кого-то она просто мама.

"У меня двое деток, два мальчика, оба – школьники. Старший сын пока не определился, кем он хочет быть, а вот младший мечтает стать полицейским, и он мне говорит: "Мама, я буду работать до тех пор, пока всех жуликов не поймаю", — рассказала Волк.

Но сегодня полиция не только ловит жуликов, но и дарит женщинам цветы. В Москве, Волгограде, в Крыму. Верхом, пешком. И в форме ДПС на трассе.

В столичном Парке Горького любимым женщинам букеты дарят наперегонки. В праздничный день, как принцы на белых конях, всадники кремлевской школы верховой езды — кавалеры, дарящие каждой женщине цветы.

А в "Зарядье" играет оркестр. Сотрудников МЧС. Пожарные каски. Улыбки и снова цветы. Море цветов для прекрасных и любимых.