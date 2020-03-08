Петля на шее и побои: как бразильца истязали националисты и СБУ

Автор: Дмитрий Киселёв

На Украине — новый премьер-министр — Денис Шмыгаль. Прошлый — Гончарук — бесславно подал в отставку. Денис Шмыгаль начал со скандала, сначала заявив, что Крым — это Украина, поэтому туда нужно подавать воду, а потом, когда на него зашикали, то оговорился, что пока Крым — Россия, воду туда технически подавать невозможно.

Тем временем президент Зеленский грозит, что если соглашение по Донбассу не будет достигнуто за год, то он выйдет из переговоров. На этот случай у него есть якобы "два или три плана". Ну, с таким настроением понятно, почему Зеленский не исполняет даже то, о чем договорился на декабрьском четырехстороннем саммите в Париже с участием Путина, Макрона и Меркель.

Исполнение тех договоренностей было условием продолжения переговоров на апрельской встрече "нормандского формата" в Берлине, куда Меркель уже успела всех пригласить. Сейчас ясно, что берлинской встречи, похоже, не будет. Какой смысл договариваться, если Киев ничего не исполняет, — лишь зря время тратить.

Донбасс тем временем решения принимает. Парламент ДНР признал: русский язык там отныне — единственный государственный. И Донбасс будет это защищать, собирая сочувствующих по всему миру.

Автор: Александр Рогаткин

В безликой толпе вчерашних пленных он ничем не отличался. Его и не узнали. Толпа журналистов выдала очередь фотовспышек и переключилась на кого-то другого.

Доброволец из бразильского Сан-Паулу, полицейский по профессии (теперь уже бывший) и революционер по призванию Рафаэль Маркес Лусварги после двух лет украинских пыток и издевательств чудом попал в списки обмена военнопленными.

"Пока они били, они не останавливались, били до конца. С самого начала допроса", — вспоминает Рафаэль.

Но Рафаэля, кажется, все забыли: и свои, и чужие. Киевский суд отпустил бразильского гражданина под подписку о невыезде, и он несколько месяцев скрывался в православном монастыре. Только украинские националисты его помнили хорошо: поймали на улице, накинули петлю на шею и снова потащили в СБУ.

Это была ошибка. Чудовищная ошибка самого Рафаэля. После прекращения активных боевых действий в Донбассе Лусварги улетел домой в Бразилию. Там долго маялся без работы и неожиданно получил приглашение по электронной почте устроиться охранником на круизное судно, которое уходит из Одессы. Это оказалось ловушкой СБУ. Рафаэль в нее угодил, прилетев с военным билетом ДНР в кармане прямо в киевский аэропорт Борисполь. Лучшего доказательства и не придумать.

"Они не скрывали, что это была ловушка. Говорят: "Рафаэль, мы считаем, что ты большой дебил, что пришел сюда. Потому что видно, что ловушка", — сказал Лусварги.

В изоляторе требовали, чтобы он сознался в терроризме и подрыве государственности Украины. Постоянно избивали. В итоге его осудили на 13 лет.

"Медосмотров никогда не было. Из-за этого я не могу ничего доказать. Они постоянно говорили: "Не бей в лицо", — сказал Рафаэль.

Сторонник левых идей, он был постоянным участником уличных митингов в Бразилии. В конце концов с полицией, в которой он когда-то служил, возникли серьезные проблемы. И Рафаэль — уже на другой стороне баррикады в самой гуще уличных протестов. Вот его "вяжут" бывшие коллеги. Рафаэль был даже арестован на полтора месяца — якобы он пришел на демонстрацию против коррупции не с бутылкой какао, а с коктейлем Молотова.

Рафаэль появился в Луганске осенью 2014 года и сразу попал в интербригаду батальона "Призрак" — там были сербы, чехи, французы. За веру, царя и Отечество бразильский казак воевал в полку Павла Дремова.

В микроавтобус ставят крупнокалиберный пулемет "Утес", в видавшие виды "восьмерку" — АГС. Рядом остается место для Рафаэля. Он будет прикрывать гранатометчиков. Вот она, современная тачанка. Казаки их называют "бабайками". Рафаэль и еще несколько бойцов залегают в поле в глубоком снегу. Бразильцу непривычно, но держится. Пули засвистели так, что голову не поднять.

Ополченцы смогли вплотную подобраться к неприятельскому блокпосту, с которого постоянно обстреливают населенные пункты, и попытались подавить огневые точки. Оказалось, что навстречу казакам с блокпоста выдвинулись штурмовые группы противника, они залегли в посадках и встретили ополченцев шквальным огнем.

Начинают работать минометы. С трудом удалось вырваться из снежного заноса. А вот и Рафаэль. Машину сильно заносит. Осколками пробило колесо и радиатор. Из багажника весь в снегу выбирается невозмутимый бразилец. Возвращается и вторая группа. Но что-то не так. Тяжело ранен один из бойцов. Жители Первомайска за длинные усы в шутку называли ополченца Тараканом. Теперь все пытаются спасти Николаю жизнь. Ранение тяжелое — в голову. Но довезти ополченца до больницы живым так и не получается. Он умирает от потери крови.

"Я был с Тараканом только несколько дней. Я не слишком хорошо знал его. Но остальные люди знали. Им было очень грустно, это большая трагедия. Это был их близкий друг", — вспоминает Рафаэль.

Потом бразилец воевал в Донецке и в бою за аэропорт даже был ранен в ногу. Рафаэль не ропщет и благодарит Бога за посланные ему испытания, ведь настоящий революционер, как легендарный Че Гевара, должен быть там, где творится несправедливость. "Если бы Че Гевара был жив, он бы пошел в Донбасс", — считает бывший доброволец.

После обмена вместе с другими военнопленными Рафаэль просидел еще полтора месяца в Луганске на карантине. Тяжело, но так надо: и врачи проверяли, и местные спецслужбы.

Луганчанин Валерий Ефимов был осужден по новому Уголовному кодексу Украины за планирование и развязывание агрессивной войны. В тюрьме написал книгу в стихах: "Но нам не свойственно нытье. У нас в душе живет стихия. У нас в крови течет металл, за нами Путин и Россия. И потому Донбасс восстал!"

После пережитых ранений и плена Рафаэль решил, что воевать больше не будет. Мечтает отправиться путешествовать по России. "Я еще не был на Байкале, очень хочу туда и на Камчатку. Там красиво. Умные люди найдут, как закончить эту войну, чтобы без боли, без крови, без потери жизней", — уверен он.