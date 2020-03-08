Трамп читает между строк, Байден превращает Обаму в мантру

Трамп, который пока не начал ни одной войны, позирует как миротворец и готовится победить на осенних президентских выборах. Какова фаза гонки сейчас и что такое "супервторник"?

Чем дальше, тем страшнее путь Трампа ко второму президентскому сроку. От российского вмешательства открестился, с импичментом справился, теперь вот эпидемия. В разгар кампании зараза бушует от побережья до побережья. Биржи рухнули, газеты пишут об отмене авиарейсов, а президент читает между строк.

"Люди остаются в США, они тратят свои деньги здесь, и мне это нравится. Я давно выступал за это. Призывал: оставайтесь дома, тратьте деньги здесь. И они делают это, вынуждены делать", — сказал Дональд Трамп.

Отсидеться дома решили некоторые члены избиркомов. Страшно заразиться и чихать на выборы, хоть и "супервторник" — важнейший день кампании. Сразу в 14 штатах партии решали, кого выдвигать в президенты.

Вот так выглядят бюллетени, которые выдают в штате Техас. Огромные полотна что у республиканцев, что у демократов. Фамилии на них ничего не скажут даже американцам. В "супервторник" проходят еще и местные праймериз. Наглядная агитация — прямо на входе. Штат выбирает судей. Вот человек хочет представлять Техас в Сенате. Даже выборы шерифа вынесены на внутрипартийное голосование.

Сильнее любой местной власти на жизнь приграничных городов Техаса влияет президент. Трамп отгораживается стеной от соседней Мексики. Деньги на стену уже выделены из оборонного бюджета США. Пока ее нет, участок охраняют патрульные на колесах, по ночам еще светят прожекторы. Есть камеры на столбах, которые все увидят, но никого не остановят.

"Столько всего криминального попадает сюда через прозрачную границу, надо это остановить. Каждый день можно наблюдать, как люди переправляются через речку. Пограничников здесь не так много. Это не стена Трампа — это наша стена. Она нужна нам, чтобы защитить наших детей, мы хотим покончить с наркотрафиком, с нелегалами", — говорят американцы.

Республиканцы Техаса двумя руками "за" Трампа — у него 96% на партийных праймериз. Но есть и те, кому эксперименты со стеной, закручивание гаек на границе не по душе. Недовольные уходят к демократам.

Церковный хор на разогреве у Байдена. Чернокожее население поет бывшему вице-президенту дифирамбы. Афроамериканцы — его движущая сила на выборах. "Он сочувствует нам. Байден понимает нас, наши нужды, нашу историю. Он симпатизирует афроамериканцам, азиатам, латиноамериканцам. США сейчас так разрознены, а Байден — тот лидер, который снова объединит нас", — уверены они.

Пока вокруг самого Байдена объединяются. Накануне "супервторника" сразу двое участников вышли из гонки. Пит Бутиджич и Эми Клобучар призвали сторонников подержать Байдена.

"Если мы потратим оставшиеся 4 месяца на разделение нашей партии, на борьбу друг с другом, значит, следующие 4 года мы будем наблюдать, как Дональд Трамп рвет нашу страну на куски", — считает Клобучар.

План демократов сработал — в "супервторник" Байден победил даже там, где не ждали. Из 14 штатов он — первый в 10. И речь была бы триумфальной, если бы не провал в памяти. 77-летний политик опять все перепутал. В своих речах Байден как мантру повторяет имя Обамы. Бывшего шефа сделал брендом своей нынешней кампании.

Хотя сам 44-й президент США на публике ни о какой поддержке не заявлял. И сыграл на этом другой демократ — Сандерс. Выпустил ролик, где Обама рядом и тепло о нем отзывается. Кампания Сандерса истеблишменту демократов — поперек горла. Именно поэтому непроходных кандидатов партия объединяет вокруг Байдена, а социалисту-демократу с откровенно левой повесткой The New York Times посвящает не самый приятный материал. Журналисты вспомнили и документально подкрепили, как Сандерс в 80-х бывал в Союзе, налаживал советско-американские отношения. Штаб кандидата после публикации объяснялся: "Мэр Сандерс был горд присоединиться к десяткам американских городов, которые стремились закончить холодную войну благодаря программе городов-побратимов".

Приписали Сандерсу и атаки накануне "супервторника". Вандалы по всей Америке как сговорились — на штабах Блумберга писали: "Олигарх", "Нет капитализму!", "Корпоративная свинья". Слишком левые заявления. Сандерса записали в авторы, хоть и нет никаких доказательств. Красную краску с офиса Блумберга смыть успели, а вот стекло к "супервторнику" заменить так и не смогли.

Разбились и надежды Блумберга на президентство. В первый и последний раз появился в бюллетенях в "супервторник". Он не смог победить ни в одном штате и с колоссальными убытками борьбу прекратил. Вылетели в трубу сотни миллионов долларов, потраченные на рекламу и политологов.

"Сколько лет мы слышим, что русские потратили 200-300 тысяч долларов на рекламу в соцсетях и помогли Трампу выиграть, а здесь парень спустил почти миллиард долларов и не получил ничего. Это еще и ответ Сандерсу, который говорит, что миллиардеры все контролируют, но ситуация с Блумбергом показала, что деньги не помогли", — отмечает Fox News.

Следующие праймериз у демократов – 10 марта, если, конечно, коронавирус не помешает. В некоторых штатах избиратели уже предлагают отложить внутрипартийное голосование.