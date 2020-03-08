Вашингтон обвинил Москву в "дестабилизирующей активности"

В США не сомневаются в беспристрастности голландского суда, рассматривавшего дело о гибели малазийского "боинга" над Украиной в 2014 году, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Виновные в уничтожении рейса MH17 компании Malaysia Airlines должны понести ответственность, написал он твит. И призвал все страны, согласно резолюции СБ ООН 2166, сотрудничать со следствием, чтобы найти убийц 298 невинных человек.

По словам Помпео, четверо подследственных по делу — представители сил на восточной Украине, которыми руководит Россия. И США призывают Россию остановить свою агрессивную и дестабилизирующую активность на Украине.

9 марта в Гааге в судебном комплексе "Схипхол" начнется судебный процесс по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года малазийского Boeing-777.

17 июля 2014 года лайнер Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью, все находившиеся на борту самолета погибли.

Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию причин катастрофы, в которую входят представители Нидерландов, Малайзии, Украины, Бельгии и Австралии в сентябре 2016 года сообщила, что Boeing был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

В 2017 году ССГ заявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске, а в 2019-м назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все четверо объявлены в международный розыск.

Российская сторона отвергает все предположения о своей причастности к крушению самолета.