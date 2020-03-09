Судебное заседание по MH17 прерывалось из-за технеполадок

В Нидерландах возобновился суд, разбирающий дело о крушении Boeing рейса MH17 под Донецком 17 июля 2014 года. Заседание в судебном комплексе Схипхол ранее было прервано из-за технических неполадок — судья Хендрик Стинхейс не смог дочитать вступительное слово.

На исправление проблем ушло полчаса, пишет РИА Новости. В настоящий момент заседание и его трансляция в Интернет возобновлены.

При крушении рейса MH17, погибли 298 человек. Украина обвинила в катастрофе ополчение республик Донбасса. Нидерландские следователи считают, что лайнер был сбит из российского ЗРК "Бук". Россия категорически отвергает свою причастность к гибели пассажиров и экипажа, для чего передала следствию ряд доказательств.