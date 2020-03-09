Принц Гарри пообещал Вовану и Лексусу контакты человека, "знающего правильных людей"

Британский принц Гарри попался на удочку российских пранкеров, передает канал "Россия 24". Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли внука британской королевы. Пранкеры позвонили ему от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы и поговорили о проблемах экологии.

Парни уверили Гарри, что Грета - дальний потомок правящей династии Швеции Бернадотт. И в борьбе за экологию ей очень поможет династическая свадьба. В качестве кандидатов фальшивая Грета предложила Джеймса Виндзора, это виконт Северн 2007 года рождения. Заинтересовал ее и племянник Гарри - принц Джордж, первенец герцогов Кембриджских. Мальчик родился в 2013 году. Эти парни подходят мне по возрасту, заметила лже-Грета.

Гарри уверил, что сможет помочь.

Далее пранкеры от имени Греты рассказали, что сейчас занимаются проблемой перемещения пингвинов из Белоруссии на их родину, на Северный полюс. Около 50 пингвинов застряли на таможне в Белоруссии. Это ужасно. И нужен какой-нибудь пароход, чтобы отвести пингвинов на родину. И запросили у Гарри контакты людей, которые могут помочь.

Добродушный принц ответил, что у него есть один человек, который занимается Северным полюсом, он в Норвегии и может помочь. Знает всех правильных людей. и пообещал прислать контакты по почте.

Вован и Лексус не впервые публикуют розыгрыши известных людей. Они уже звонили от имени Греты Тунберг голливудскому актеру Хоакину Фениксу — исполнителю роли Джокера в одноименном фильме. А ранее пранкеры разыгрывали американского сенатора Грэма, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, певца Элтона Джона и многих других.