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Поправки в Конституцию 20 минут назад

10 марта 202007:30

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об изменениях в Конституцию

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об изменениях в Конституцию

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию. После первого чтения к документу поступило около 400 поправок. Большинство предложений поступило из регионов страны.

Легли в законопроект и поправки, предложенные главой государства, в том числе положения о вере в бога и семейных ценностях. Также основной закон страны должен защитить права трудящихся, заявил президент.

Накануне лидер "Единой России" Дмитрий Медведев призвал глав думских фракций поддержать предлагаемые изменения в Конституции. По словам председателя партии, эти важные корректировки укрепят суверенитет страны и обеспечат ее независимость, сообщает телеканал "Россия 24".

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