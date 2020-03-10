Путин прибыл в Госдуму

А Госдуму приехал президент России Владимир Путин. В нижней палате 10 марта проходит второе чтение законопроекта о поправке в российскую Конституцию. Инициатором этих поправок стал глава российского государства. Эти поправки, по мнению президента, должна создать условия для поступательного развития России.

Спикер Думы Вячеслав Володин проинформировал президента о вопросах, обсуждаемых в парламенте. После этого президент заявил о планах приехать на Охотный ряд, сообщает "Интерфакс". Телеканал "Россия 24" с приездом Путина в Думу начал прямую трансляцию из зала заседаний парламента.

Президент России поблагодарил депутатов и членов рабочей группы по изменениям в Конституцию.