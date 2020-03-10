Путин: наделение Госсовета президентскими полномочиями опасно

"Неправильным и опасным" назвал президент России наделение президентскими полномочиями Госсовета и иных государственных органов, которые не избираются народом напрямую.

Об этом Владимир Путин заявил днем 10 марта на заседании в Госдуме, где обсуждались поправки в Конституцию России.

Глава государства отметил, что "во-первых, это не имеет ничего общего с демократией, а во-вторых, приведет к расколу общества".

Путин считает, что "для России это неизбежно приведет к двоевластию", а стране "абсолютно необходима сильная президентская вертикаль".

Президент отметил, что об этом лишний раз нам напоминает сегодняшняя ситуация в экономике и в сфере безопасности.

"Прежде всего, это необходимо для стабильности", — заявил Путин во время своего выступления в Госдуме, которое вел телеканал "Россия 24".