Рассмотрение поправок к Конституции России идет полным ходом

Депутаты Госдумы в среду рассмотрят в третьем чтении пакет предложений о поправках к Конституции России. Инициативы направлены на развитие прав и свобод человека и гражданина и закрепление основ конституционного строя.

Также законопроект вводит новую для нашей страны процедуру — общероссийское голосование. Для принятия документа нужны голоса как минимум двух третей депутатов. Если этот порог будет преодолён, то документ поступит в Совет Федерации, где его должны поддержать уже хотя бы три четверти сенаторов.

Второе чтение поправки прошли накануне, а перед этим в Госдуме состоялись обширные обсуждения предлагаемых инициатив, напоминает телеканал "Россия 24".