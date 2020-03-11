Неожиданно: распространённое женское заболевание спрогнозировали по весу и росту в детстве

Эндометриоз - распространённое гинекологическое заболевание, при котором клетки эндометрия (внутреннего слоя стенки матки) разрастаются за пределы этого слоя.

Это заболевание сопровождается мучительными болями в тазовой области и может привести к бесплодию. Также оно увеличивает риск развития других серьёзных заболеваний, в том числе сердечных и онкологических.

Несмотря на многочисленные данные и существующее лечение, причины возникновения эндометриоза, как и факторы риска, до сих пор точно не установлены.

В ходе новой работы исследователи из Дании выяснили, что вероятность развития болезни у женщины может зависеть от, казалось бы, неожиданных факторов.

Авторы изучили медицинские данные более 170 тысяч пациенток, рождённых в 1930-1996 годах. У каждой из них в возрасте 7-13 лет был измерен рост и вес. Эти данные и стали основополагающими в новой работе.

В ходе наблюдений было зарегистрировано 2149 случаев эндометриоза и 1410 случаев аденомиоза (внутренний генитальный эндометриоз).

Анализ данных показал, что у женщин, имевших в детстве более высокий индекс массы тела (ИМТ), был более низкий риск развития эндометриоза, чем у тех, кто в детстве отличался худобой и имел высокий рост (соответственно, и более низкий ИМТ).

Например, если в возрасте семи лет одна девочка весила меньше другой примерно на 2,3 килограмма, в дальнейшем вероятность развития эндометриоза у неё возрастала на 8% по сравнению с более упитанной ровесницей, говорят исследователи.

Между тем разница в росте примерно на 5,2 сантиметра была связана с повышением риска на 9% (у более высокой девочки).

Отмечается, что такой корреляции не было обнаружено в отношении аденомиоза. Также не было выявлено взаимосвязи между риском развития эндометриоза или аденомиоза и массой тела при рождении.

Специалисты полагают, что обнаруженная корреляция, вероятнее всего, связана не с социально-экономическими факторами, а с биологическими механизмами, поскольку тенденция сохранилась на протяжении 66 лет.

"Наши результаты показывают, что индикаторы риска [развития эндометриоза] могут быть получены в раннем возрасте. Это может помочь ускорить диагностику, чтобы можно было своевременно начать лечение и замедлить рост ткани эндометрия", - отметила ведущий автор работы Джули Ореструп (Julie Aarestrup) из Датского центра клинических исследований и профилактики.

В дальнейшем учёные намерены выяснить, чем объясняются полученные данные.

По их мнению, ключевую роль может играть повышенный уровень эстрогена. В период полового созревания этот гормон имеет решающее значение для роста "в высоту" и в то же время он способствует росту клеток эндометрия.

Что касается индекса массы тела, то эту взаимосвязь объяснить сложнее. Больший вес тела, как правило, связан с более ранним началом менструаций и, как показала новая работа, со снижением вероятности развития эндометриоза. Однако есть убедительные доказательства того, что ранняя менструация, напротив, является фактором риска развития этого заболевания. Поэтому сроки полового созревания вряд ли могут объяснить новые результаты, заключают специалисты.

Статью по итогам своего исследования они опубликовали в издании Annals of Human Biology.

Напомним, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о новом методе лечения эндометриоза, который не приводит к бесплодию.