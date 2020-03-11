Цены на золото выросли на фоне опасений по поводу коронавируса

Вызванные коронавирусом колебания рынков и ожидания снижения процентных ставок стимулируют спрос на золото, пишет Bloomberg.

Чистый приток в обеспеченные золотом биржевые фонды (ETF) превысил 55 тонн за три дня по вторник, показали предварительные подсчеты Bloomberg. Это составляет почти треть всего притока с начала года.

Золото, рассматривающееся как защитный актив, подорожало, поскольку центральные банки смягчают денежно-кредитную политику, чтобы бороться с последствиями коронавируса. Более низкие ставки снижают альтернативную стоимость владения золотом.

На прошлой неделе Федеральная резервная система США объявила об экстренном снижении ставки на 50 базисных пунктов в попытке противостоять растущей угрозе COVID-19.

Тем не менее вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев превысила 50%, предупредили эксперты Bloomberg Economics. Ожидается, что американский центробанк на следующей неделе вновь снизит ставки, и спрос на золото может вырасти еще больше.

В среду золото подорожало после падения цен в ходе предыдущей сессии, поскольку сомнения относительно пакета стимулирующих мер, предложенного президентом США Дональдом Трампом для смягчения экономических последствий вируса, сдерживали аппетит к риску.

Во вторник Белый дом и Конгресс провели переговоры о мерах по поддержке американской экономики, однако план Трампа пока не получил поддержки в Конгрессе, пишет Reuters.

К 13:08 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,13% до $1662,50 за унцию.