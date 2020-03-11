Saudi Aramco увеличит добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки

Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейший нефтепроизводитель в мире, объявила о начале увеличения добычи нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.

"Saudi Aramco объявляет о получении директивы от министерства энергетики увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки", — сообщается в пресс-релизе компании.

Днем ранее Saudi Aramco анонсировала увеличение поставок нефти в апреле до 12,3 миллиона баррелей в сутки.

По оценке экономистов, опрошенных Bloomberg, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман начал войну за цены на нефть, однако победа в ней может обойтись королевству дорого, а принц не сможет долго оплачивать ее.

Если цены на нефть не восстановятся и по-прежнему будут находиться на значении ниже половины уровня, необходимого Саудовской Аравии для уравновешивания своего бюджета, экономика — и большие амбиции наследного принца по ее реформированию — могут оказаться одними из самых больших жертв.

На энергетический сектор Саудовской Аравии сейчас приходится около 80% экспорта королевства и две трети налоговых поступлений.

Если нефть сорта Brent останется на уровне $35, то без корректировки расходов в 2020 году в Саудовской Аравии будет отмечаться дефицит бюджета в 15% от объема производства, однако прямые иностранные резервы королевства могут быть исчерпаны примерно через пять лет, если не будут найдены другие источники финансирования, полагают в коммерческом банке Абу-Даби.

"Саудовская Аравия накопила значительные резервы, которые позволят ей пережить продолжительный период низких цен, но это может обойтись дорого", — сказал Тарек Фадлаллах, исполнительный директор ближневосточного подразделения Nomura Asset Management в Дубае.