Истребитель пакистанских ВВС разбился во время подготовки к параду

Истребитель ВВС Пакистана разбился в окрестностях Исламабада во время подготовки к воздушному параду, сообщает Daily Pakistan. Очевидцы сняли на видео момент крушения.

🇵🇰 #BREAKING A F-16 fighter of #Parkistan Air Force is down on Wednesday when training for the nation’s Independence Day air show. The pilot has been confirmed dead.

🇵🇰 #突发 11日，#巴基斯坦 空军 一架正在进行独立日庆祝飞行表演训练的F-16战机坠落，飞行员死亡。 pic.twitter.com/VTuUDOiq2j — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) March 11, 2020

ЧП произошло в первой половине дня 11 марта в районе Шакарпарьян, когда экипаж F-16 отрабатывал фигуры высшего пилотажа в преддверии отмечаемого 23 марта Дня Пакистана. На кадрах видно, как боевая машина набирает высоту, а затем камнем падает на землю.

WC Noman Akram

OC 9 Sqn embraced Shahdat in Islamabad just now in an F 16 crash during 23 match fly past rehearsal pic.twitter.com/bgAkAQzhj2 — Meer Saddam Ali Baloch (@BalochCyrus) March 11, 2020

По предварительным данным, пилот катапультировался, его жизни ничего не угрожает, представители ВВС эту информацию не подтверждают.

Истребитель после столкновения с землей полностью разрушен, на записях очевидцев видно, как над место крушения поднимается черный столб дыма.